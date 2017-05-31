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Мутко уверен, что Кубок конфедераций и ЧМ-2018 не будут омрачены поведением фанатов

Спорт
31 мая, 21:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Вице-премьер заявил, что Россия - абсолютно безопасная страна

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Кубок конфедераций по футболу 2017 года и чемпионат мира - 2018, которые пройдут в России, не будут омрачены беспорядками с участием болельщиков, как это было во время чемпионата Европы - 2016 во Франции. Об этом журналистам заявил вице- премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

В июне 2016 года в Марселе перед матчем чемпионата Европы между сборными Англии и России (1:1) были уличные беспорядки, в которых участвовали английские, российские и французские фанаты.

"Россия - абсолютно безопасная страна, и я уверен, что наши болельщики не позволят себе такого никогда, - сказал Мутко. - Мы, как и те, кто приедет на турниры, должны уважать культуру и традиции России. Наша страна открытая и безопасная".

"Наши болельщики будут себя вести правомерно. Просто кто-то хочет сделать тут (в России) что-то, чтобы испортить имидж страны, специально устраивать беспорядки", - отметил вице-премьер РФ.

"Во Франции произошли такие случаи, но к ним можно относиться по-разному, не хочется к этому возвращаться", - сказал Мутко.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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