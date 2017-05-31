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Мутко: Исинбаева становится большим спортивным деятелем

Спорт
31 мая, 22:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

На заседании наблюдательного совета РУСАДА был принят новый устав организации, согласно которому Исинбаева по требованию WADA была вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа

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Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева становится большим спортивным деятелем. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Елена Исинбаева: хочу доказывать своим примером, что чистый спорт существует

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В среду на заседании наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был принят новый устав организации, согласно которому Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) была вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа.

"Мы спокойно на это смотрим, стараемся в это не вмешиваться, РУСАДА - независимая организация, у которой свой наблюдательный совет, свои учредители. Есть требования WADA и дорожная карта, есть критерий, чтобы в наблюдательном совете председатель был независимым. Это вопросы не к Исинбаевой, она выдающаяся спортсменка и становится большим спортивным деятелем, член Международного олимпийского комитета (МОК), комиссии МОК, останется в совете, будет послом WADA по борьбе с допингом в России", - сказал Мутко.

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом. Одно из них требовало смены до 31 мая председателя наблюдательного совета по причине того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом.

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