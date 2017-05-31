Мутко: дискуссии с IAAF по поводу России вести бесполезно, но все встанет на свои места

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает бесполезным ведение дискуссий с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) относительно допуска к стартам российских атлетов, но в будущем все должно встать на свои места. Такое мнение Мутко высказал журналистам.

В среду было объявлено о допуске к международным стартам под нейтральным флагом российских легкоатлеток Ксении Аксеновой, Веры Ребрик и Веры Рудаковой, при этом заявки 28 спортсменов из России были отклонены. На данный момент отказ в общей сложности получили 45 российских атлетов.

"IAAF в кавычках самая продвинутая международная федерация по борьбе с допингом и самая прозрачная, транспарентная и честная. С ними дискуссии бесполезно вести, но уверен, все встанет на свои места", - сказал Мутко.

Членство Всероссийской федерации легкоатлетических федераций (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.

На время отстранения ВФЛА IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.