Мутко: Бушманов в молодежной сборной России по футболу пока оправдывает ожидания

Определились все возможные соперники ЦСКА в третьем квалификационном раунде ЛЧСпорт 31 мая, 23:14
Бабаев: ЦСКА пока не обсуждал с Милановым новый контрактСпорт 31 мая, 22:50
Бабаев: ЦСКА надеется определить причину постоянных травм ДзагоеваСпорт 31 мая, 22:46
Кузнецова вышла в третий круг Roland GarrosСпорт 31 мая, 22:38
Бабаев: ЦСКА в ближайшее время планирует продлить контракт с ФернандесомСпорт 31 мая, 22:34
Гендиректор ЦСКА: Тошич имеет предложения из Азии, с которыми сложно конкурироватьСпорт 31 мая, 22:33
ЦСКА договорился с Игнашевичем и Березуцкими о продлении контрактовСпорт 31 мая, 22:25
Мутко: дискуссии с IAAF по поводу России вести бесполезно, но все встанет на свои местаСпорт 31 мая, 22:20
Фильм Кустурицы "По млечному пути" получил "Золотого Витязя" в СевастополеКультура 31 мая, 22:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Евгений Бушманов на посту старшего тренера молодежной сборной России по футболу пока оправдывает возложенные на него надежды. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
В среду в Москве российская "молодежка" со счетом 7:0 обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче.
"Тренер пока оправдывает ожидания. Спокойный, выдержанный, грамотный. Да и микроклимат в команде хороший. Но самое главное - это то, что у ребят горят глаза, это поколение может изменить отношение к футболу (в России)", - сказал Мутко.
"Впечатления от матча очень хорошие, виден высокий потенциал нашей команды. И это при том, что были не все основные. Если тренер будет работать правильно, то эту команду, это поколение ждет хорошее будущее. Однако это товарищеская игра, так что обольщаться не надо", - отметил глава РФС.
Бушманов возглавил молодежную сборную России в январе. Ранее он являлся главным тренером "Спартака-2".
Матч против белорусов стал для молодежной сборной России под руководством Бушманова четвертым. Ранее она со счетом 5:1 обыграла команду Румынии, со счетом 2:0 - команду Норвегии, со счетом 4:3 - команду Узбекистана.