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Мутко: Бушманов в молодежной сборной России по футболу пока оправдывает ожидания

Спорт
31 мая, 22:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В среду в Москве российская "молодежка" со счетом 7:0 обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Евгений Бушманов на посту старшего тренера молодежной сборной России по футболу пока оправдывает возложенные на него надежды. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В среду в Москве российская "молодежка" со счетом 7:0 обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче.

"Тренер пока оправдывает ожидания. Спокойный, выдержанный, грамотный. Да и микроклимат в команде хороший. Но самое главное - это то, что у ребят горят глаза, это поколение может изменить отношение к футболу (в России)", - сказал Мутко.

"Впечатления от матча очень хорошие, виден высокий потенциал нашей команды. И это при том, что были не все основные. Если тренер будет работать правильно, то эту команду, это поколение ждет хорошее будущее. Однако это товарищеская игра, так что обольщаться не надо", - отметил глава РФС.

Бушманов возглавил молодежную сборную России в январе. Ранее он являлся главным тренером "Спартака-2".

Матч против белорусов стал для молодежной сборной России под руководством Бушманова четвертым. Ранее она со счетом 5:1 обыграла команду Румынии, со счетом 2:0 - команду Норвегии, со счетом 4:3 - команду Узбекистана.

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