Скачков и Шибаев вышли в 1/8 финала ЧМ по настольному теннису в парах

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россияне Кирилл Скачков и Александр Шибаев одержали победу над иранцами Нимом Аламяном и Ношадом Аламяном со счетом 4-2 в 1/16 финала чемпионата мира по настольному теннису в парном разряде. Турнир проходит в немецком Дюссельдорфе.
На стадии 1/8 финала российские спортсмены встретятся с бразильцами Хьюго Кальдерано и Густаво Цубоем. Также Шибаев пробился во второй круг соревнований в одиночном разряде, победив египтянина Мохамеда Эль-Беяли - 4-2. Следующим его соперником станет немец Рикардо Вальтер.
Григорий Власов в матче первого раунда уступил венгру Тамашу Лакатошу - 2-4, Алексей Ливенцов проиграл Вон Чун Тин из Гонконга - 3-4. Россиянка Яна Носкова во втором круге проиграла японке Казуми Исикаве - 0-4, Полина Михайлова - представительнице КНДР Хьюн Сим Ри - 3-4. В парном разряде Носкова и Мария Тайлакова уступили Манике Батре и Моуме Дас из Индии - 3-4.
Чемпионат мира завершится 5 июня.