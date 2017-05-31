"Динамо" обыграло "Дину" во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Подмосковное "Динамо" в дополнительное время одержало победу над московской "Диной" со счетом 3:1 во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу, который прошел в Москве.

В составе победителей забитыми мячами отметились Ренат Шакиров (1-я минута) и Нандо (56, 60). У проигравших отличился Янар Асадов (48). Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Динамо".

Следующий матч пройдет 3 июня в Щелкове.