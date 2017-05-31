Бабаев: ЦСКА в ближайшее время планирует продлить контракт с Фернандесом

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. ЦСКА планирует продлить контракт с защитником Марио Фернандесом. Об этом журналистам сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.
"Мы планируем продлить контракт с Марио Фернандесом в ближайшее время. Хотя действующий контракт достаточно долгосрочный, у Марио есть такое желание, у клуба тоже", - сказал Бабаев.
Фернандес выступает за ЦСКА с лета 2012 года. В июле 2016 года бразилец стал гражданином РФ и в ближайшее время может получить разрешение от Международной федерации футбола (ФИФА) выступать за сборную России. Легионером в чемпионате России 26-летний защитник уже не является. За ЦСКА он провел в различных турнирах 164 матча и забил два мяча.
Действующий контракт Фернандеса, согласно данным сайта Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2019 года.