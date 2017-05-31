Кузнецова вышла в третий круг Roland Garros

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над француженкой Осеан Доден в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции (призовой фонд - более 36 млн евро), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 в пользу россиянки, "посеянной" на турнире под восьмым номером.

Соперницей Кузнецовой в следующем раунде станет китаянка Чжан Шуай (32).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.