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Кузнецова вышла в третий круг Roland Garros

Спорт
31 мая, 22:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Следующей соперницей россиянки станет китаянка Чжан Шуай

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Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/CAROLINE BLUMBERG

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над француженкой Осеан Доден в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции (призовой фонд - более 36 млн евро), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 в пользу россиянки, "посеянной" на турнире под восьмым номером.

Соперницей Кузнецовой в следующем раунде станет китаянка Чжан Шуай (32).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.

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