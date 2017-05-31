Гол Промеса помог сборной Нидерландов обыграть марокканцев в товарищеском матче

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сборная Нидерландов по футболу одержала победу над командой Марокко со счетом 2:1 в товарищеском матче. Встреча проходила в Марокко.

В составе победителей забитыми мячами отметились Квинси Промес (22-я минута), выступающий за московский "Спартак", и Винсент Янссен (68). У проигравших отличился бывший игрок махачкалинского "Анжи" и московского "Локомотива" Мбарк Буссуфа (72), ныне являющийся футболистом клуба из ОАЭ "Аль-Джазира". На 70-й минуте с поля был удален защитник голландцев Матейс де Лигт.

Сборная Нидерландов 9 июня проведет матч против команды Люксембурга в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. После пяти туров голландцы идут четвертыми в отборочной группе A европейской квалификации.