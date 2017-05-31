Определились все возможные соперники ЦСКА в третьем квалификационном раунде ЛЧ

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Стали известны все возможные соперники московского футбольного клуба ЦСКА по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Последним возможным соперником армейцев стал греческий АЕК, который занял второе место по итогам национального чемпионата. В заключительном туре плей-офф команда обыграла "Паниониос" и обошла в турнирной таблице ПАОК, который, в свою очередь, уступил "Панатинаикосу".
АЕК начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, где попадет в число "несеяных" команд. В их число также попадут румынский "Стяуа", швейцарский "Янг Бойз" и французская "Ницца".
В число "сеяных" команд попадут ЦСКА, голландский "Аякс", чешская "Виктория", бельгийский "Брюгге" и украинское "Динамо".