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Российская бегунья Сивкова стала четвертой на международном турнире в Греции

Спорт
1 июня, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала на дистанции 100 м результат 11,70 секунды

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российская бегунья Кристина Сивкова, получившая разрешение на выступление под нейтральным флагом, заняла четвертое место на дистанции 100 метров на международном турнире в Греции.

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Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 11,70 секунды.

Победительницей стала Елена Керамида из Греции (11,41), второе место заняла представительница Португалии Лорен Базоло (11,45), третьей финишировала Андреа Пурика из Венесуэлы (11,66).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили более десяти легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Сивкова и др.

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