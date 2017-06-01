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В Бразилии пропали останки известного в прошлом футболиста Гарринчи

Спорт
1 июня, 2:30 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

О пропаже стало известно благодаря дочери двукратного чемпиона мира по футболу Розанжеле дус Сантус, которая намеревалась организовать возле места захоронения Гарринчи памятную церемонию

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Дочь Манэ Гарринчи Розанжела дус Сантус возле места захоронения отца

Дочь Манэ Гарринчи Розанжела дус Сантус возле места захоронения отца

© EPA/Marcelo Sayao

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Останки легендарного нападающего сборной Бразилии по футболу и двукратного чемпиона мира Мануэла Франсиску дус Сантуса, более известного как Манэ Гарринча, бесследно исчезли после эксгумации с кладбища в штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила в среду газета Globo.

О пропаже стало известно благодаря дочери футболиста Розанжеле дус Сантус, которая намеревалась организовать возле места захоронения Гарринчи памятную церемонию. "Мой отец не заслужил этого", - заявила она.

Как выяснилось, останки знаменитого игрока еще несколько лет назад были изъяты из склепа по просьбе другого члена семьи, который решил похоронить там своего родственника. Никто из детей Гарринчи не был оповещен об этом решении. Ни одного документа, подтверждающего факт эксгумации, не сохранилось, и сотрудники кладбища просто не в состоянии сказать, куда были переданы останки. Не исключено, что они были окончательно утрачены.

"Мы изучили этот вопрос, и не можем с уверенностью сказать, что в настоящий момент он здесь похоронен. У нас есть информация об эксгумации и перемещении останков в другое место, но куда именно, мы не знаем", - заявила администратор кладбища Присила Либериу.

Гарринча считается одним из лучших игроков в истории мирового футбола. Болельщики дали ему прозвище "Ангел с кривыми ногами" - дело в том, что одна нога у нападающего действительно была короче другой на шесть сантиметров из-за перенесенного в детстве полиомиелита. Это не помешало футболисту дважды стать чемпионом мира в составе национальной сборной.

Футболист умер от последствий алкоголизма в возрасте 49 лет и был похоронен на кладбище "Раис-да-Серра" в Маже в 1983 году, одном из населенных пунктов в окрестностях Рио-де-Жанейро. Причем при изготовлении его надгробия была допущена ошибка - в качестве даты смерти был указан 1985 год, хотя на самом деле игрок скончался в 1983 году. Мэр Маже Рафаэл Тубарау заявил, что единственным выходом из сложившейся ситуации может стать проведение анализа ДНК всех найденных на кладбище неопознанных останков.

В составе сборной Бразилии Гарринча стал двукратным чемпионом мира (1958, 1962), всего сыграв за национальную команду 50 матчей, в которых забил 12 голов. Большую часть карьеры футболист провел в клубе "Ботафого" (1953-1965), где сыграл 325 матчей и забил 102 мяча. 

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