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Гол Малкина помог "Питтсбургу" удвоить преимущество в финальной серии Кубка Стэнли

Спорт
1 июня, 6:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

"Питтсбург" обыграл "Нэшвилл" во втором матче финала плей-офф НХЛ и повел в серии до четырех побед со счетом 2-0

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (в центре)

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (в центре)

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Питтсбург" на своей площадке обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:1 во втором матче финала плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и удвоил преимущество в серии.

В составе "Питтсбурга" две шайбы забросил 22-летний американский нападающий Джейк Гюнтцель (17-я и 41-я минуты), также у хозяев отличились Скотт Уилсон (44) и Евгений Малкин (44). У "Нэшвилла" единственный гол забил Понтус Оберг (13).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сыграл в матче 16 минут 44 секунды, нанес один бросок по воротам "Нэшвилла" и заработал девять минут штрафного времени. Малкин забросил девятую шайбу в текущем плей-офф и продолжает лидировать в споре лучших бомбардиров. На счету российского хоккеиста 26 очков (9 шайб + 17 передач) в 21 матче Кубка Стэнли. За 7 минут 46 секунд до конца третьего периода Малкин получил 5-минутный штраф за драку с лидером "Нэшвилла" Пи Кей Суббаном.

Шайба Евгения Малкина.

Гюнтцель забросил 11-ю и 12-ю шайбы в текущем плей-офф и вышел на второе место в списке самых результативных новичков в дебютном плей-офф НХЛ. Больше Гюнтцеля в своем первом розыгрыше Кубка Стэнли сумел забросить только Дино Сиссарелли, который отличился 14 раз в составе "Миннесоты Норт Старз" в плей-офф сезона-1980/81. Всего же на счету Гюнтцеля теперь 19 очков (12 шайб + 7 передач) в 21 матче плей-офф.

Лучшим игроком встречи был признан Гюнтцель, второй звездой стал голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей, отразивший 37 из 38 бросков по воротам, Малкин был признан третьей звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Питтсбурга". Третий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет в ночь на воскресенье на домашней арене "Нэшвилла".

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