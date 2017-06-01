Дмитрий Комбаров: сборная России по футболу сейчас обладает отличным коллективом

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу на Кубке конфедераций должна реабилитироваться перед болельщиками за свое выступление на чемпионате Европы 2016 года, сейчас у команды отличный коллектив. Такое мнение ТАСС высказал защитник российской команды Дмитрий Комбаров.

На Евро российская сборная под руководством Леонида Слуцкого не смогла выйти из группы, сыграв вничью с англичанами (1:1), а также уступив словакам (1:2) и валлийцам (0:3). Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля, соперниками команды Станислава Черчесова станут сборные Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

"Понятно, что негативный фон после чемпионата Европы был огромным, и мы должны реабилитироваться на Кубке конфедераций, - сказал Комбаров. - Выводы после Евро? Он только один - работать, тренироваться и выкладываться. Тогда не получилось, надеюсь, получится сейчас".

"Отчасти проблемы на Евро были и в психологии. Но сейчас у нас отличный коллектив, никаких разногласий нет", - добавил собеседник ТАСС.

Защитник заявил, что цель команды - победа на предстоящем турнире, и такие соперники, как действующие чемпионы мира немцы и чемпионы Европы португальцы пугать ее не должны. "У нас сейчас достаточно молодая сборная, и Кубок конфедераций - хороший шанс показать и проявить себя, и для болельщиков и игроков это будет большой праздник. Наша страна не избалована большими победами на крупных турнирах, и на предстоящем мы ставим перед собой цель победить, и думаю, что это вполне возможно. Конечно, Португалия и Германия мощные команды, но, к примеру, португальцев мы уже обыгрывали в отборе предыдущего Евро и в товарищеской игре, с немцами играли хорошо во время отбора к чемпионату мира 2010 года; никого не нужно бояться, нужно выходить на поле и показывать свои лучшие качества, тогда успех придет", - заявил он.

"Конечно, чувствуется, что сейчас мы готовимся к крупному турниру, - отметил Комбаров. - Настрой тренерского штаба, настрой игроков - это показатель того, что впереди у нас большой турнир, все хотят показать хорошую игру и порадовать болельщиков".

"Ради сборной готов отказаться от любого отдыха"

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций до 3 июня в австрийских Альпах, в городке Нойштифт-им-Штубайталь, после чего переедет в Будапешт, где 5 июня проведет контрольную игру с венграми. 9 мая команда Черчесова проведет встречу с чилийцами в Москве.

Комбаров поделился мнением, почему сборной лучше готовиться к турниру за границей, чем в России.

"Место просто великолепное, я был тут со "Спартаком" несколько лет назад, тогда все понравилось, и сейчас тоже все на уровне, все условия для хорошей подготовки команды есть - горы, воздух. Основной момент - сделать так, чтобы никто не отвлекал от подготовки команды. Если бы мы тренировались в Краснодаре, Сочи или Москве, рядом всегда были бы поклонники, друзья, знакомые, этот момент не добавил бы нам концентрации. Что касается развлечений, я особенно об этом не думаю, есть интернет, связь с близкими, в свободное время ездили в горы; мы приехали сюда не отдыхать, а работать, отдыхать будем после", - рассказал он.

"Никакой обиды и зависти из-за того, что другие футболисты сейчас отдыхают, нет, - отметил собеседник ТАСС. - Вызов в сборную - это мечта любого игрока, честь. Я только рад, что меня вызывают в сборную, ради этого готов отказаться от любого отдыха".

Комбаров признался, что не так много знает о ближайших соперниках - венграх и чилийцах. "Сборная Венгрии - хорошая команда, честно говоря, особенно за ними не следил, но из того, что видел, могу сказать, команда у них сбалансированная. То же самое могу сказать и о команде Чили. Много игроков из состава южноамериканцев назвать не могу, на ум приходят разве что Алексис Санчес и Артуро Видаль".