Малкин думал перед матчем с "Нэшвиллом", что сможет победить в первый день рождения сына

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин думал перед вторым матчем финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом", что сможет одержать победу в первый день рождения сына Никиты. Слова российского хоккеиста приводит пресс-служба клуба.

В ночь на четверг "Питтсбург" на своей площадке обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:1 во втором матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и удвоил преимущество в серии - 2-0. Малкин отличился в игре, забросив девятую шайбу в текущем плей-офф. На счету Малкина 26 очков (9 шайб + 17 передач) в 21 матче Кубка Стэнли.

31 мая 2016 года у Малкина и его жены Анны Кастеровой родился сын. Родители дали ему имя Никита. "Эта победа точно станет небольшим подарком для сына. Перед игрой я думал, что мы сможем победить в такой день", - рассказал Малкин.

Он также отметил игру 22-летнего американского форварда "Питтсбурга" Джейка Гюнтцеля, который забросил две шайбы в матче. "Он невероятен, - сказал Малкин. - Иногда он спокоен в игре, но в нужный момент взрывается. Он - великолепный снайпер".

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Питтсбурга". Третий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет в ночь на воскресенье на домашней арене "Нэшвилла".