Депутат предлагает создать условия для участия инвесторов в регионах в ГЧП в сфере спорта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) разработал и готовит к внесению в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается создать условия для участия региональных инвесторов в государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере спорта и туризма. Под государственно-частным партнерством понимается взаимодействие органов власти и частного бизнеса в решении общественно значимых задач на обоюдно выгодных условиях.

Как отметил парламентарий в беседе с ТАСС, "сегодня как никогда актуален вопрос ГЧП в спорте, без этого развитие спорта невозможно". "Более широкая вовлеченность всех заинтересованных сторон, в первую очередь региональных органов исполнительной власти, позволит в скорейшем будущем нарастить темпы притока инвестиций в эту область", - подчеркнул он.

Свищев напомнил, что с 1 января прошлого года в России начал действовать закон о ГЧП, но, к сожалению, "в сфере спорта и туризма этот документ не работает". "Инвесторы столкнулись с рядом проблем, в том числе с несовершенством законодательной базы", - указал депутат. Он напомнил, что в настоящее время финансирование физкультуры и спорта осуществляется в основном за счет бюджетных источников. "По данным за 2016 год, в расчете на одного человека сумма составляет всего около 3,5 тыс. рублей, что явно не достаточно", - подчеркнул депутат.

Предложения депутата

"Существующие несоответствия в законодательстве не позволяют инвесторам активно вкладываться в спорт и туризм", - констатировал парламентарий. Свищев подчеркнул, что в тех регионах, где законодательство субъектов не развито, проекты, реализуемые на инвестиционных условиях, становятся невозможными и бессмысленными для инвесторов. Он убежден, что если не вести работу по привлечению частных инвестиций, процесс будет стоять на месте, а инвесторы будут рассматривать другие сферы для сохранения капитала.

"В региональном законодательстве необходимо установить налоговые преференции, возможности предоставления земельных участков на внеконкурсной основе, а также сформировать региональные рабочие группы по рассмотрению частных инвестиционных инициатив и проведению экспертизы инвестиционных проектов", - подчеркнул депутат. Он уверен, что частные инвестиции будут способствовать развитию спортивной и туристической инфраструктуры, что в целом привлечет большее число людей к спорту, активному образу жизни, положительно скажется на внутреннем туризме.

Соответствующие поправки парламентарий подготовил в федеральные законы "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", "О государственно-частном партнерстве", в Земельный и Налоговый кодексы РФ.

Зарубежный опыт

По словам депутата, Россия все еще отстает от большинства развитых государств по обеспечению населения объектами спорта. Он считает, что в этом вопросе следует обратить внимание на зарубежный опыт. "В зарубежных странах сочетаются различные меры стимулирования путем закрепления их в законодательстве", - указал он.

В первую очередь, отметил Свищев, "речь идет о непрямой финансовой поддержке субъектов спорта посредством предоставления налоговых льгот". Такая практика, добавил он, развита в Германии, Великобритании, Франции, США, Канаде. "Значительная часть крупных спортивных объектов в этих странах построена с привлечением как частного капитала, так и государственных или муниципальных средств", - заявил Свищев.

Кроме этого депутат указал на успешный опыт Китая в использовании механизмов ГЧП. "За последнее десятилетие Китай, где уже давно поняли, что ГЧП способствует естественному формированию инновационной национальной экономики в посткризисный период, уверенно продолжает наращивать свой потенциал", - подчеркнул депутат.