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Дмитрий Комбаров: карьера футболиста в 30 лет только начинается

Спорт
1 июня, 8:33 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Защитник "Спартака" задумывается о работе тренером по завершении карьеры

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Дмитрий Комбаров

Дмитрий Комбаров

© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров считает, что карьера футболиста в его 30 лет только начинается; он также признался, что по ее завершении задумывается о работе тренером. Об этом он рассказал ТАСС.

Комбаров на данный момент готовится в составе российской сборной к Кубку конфедераций. На вопрос, не опасается ли он того, что предстоящий чемпионат мира 2018 года может стать для него последним таким турниром в карьере, защитник сказал: "Все только начинается в 30 лет. Много игр за спиной - и на международном уровне, и на клубном, - уже накоплен хороший опят, а сил не убавляется, наоборот, можно прибавлять".

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"В 30 лет выиграть чемпионат России и Кубок конфедераций, в 31 - чемпионат мира. Почему нет?", - добавляет с улыбкой Комбаров.

Собеседник ТАСС признался, что сейчас не так много смотрит футбольные матчи. "На самом деле, я мало смотрю футбол в свободное время, стараюсь уделять больше внимания семье; можно сказать, что работу я оставляю на работе. Это не значит, что я вообще не смотрю футбол, конечно, слежу за большими матчами в Лиге чемпионов, за топовыми матчами европейских чемпионатов. Думаю, что буду смотреть больше футбола уже после того, как закончу карьеру, буду вникать в нюансы и анализировать, потому что не исключаю возможности стать тренером после завершения карьеры игрока".

Комбаров рассказал, что после чемпионата мира 2014 года мог оказаться в чемпионате Италии или Германии. "Но до конкретного разговора дело так и не дошло, агент говорил, что во мне были заинтересованы клубы из Германии и Италии, - добавил он. - Попросить агента продавить мою кандидатуру? Это другой клуб должен проявить интерес, а не агент навязать игрока, поэтому никогда не было такой задачи".

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт. Следующий товарищеский матч сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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