Евролига и "ВТБ Арена-парк" подписали меморандум о проведении "Финала четырех" в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство баскетбольной Евролиги и "ВТБ Арены- парка" подписали меморандум о проведении "Финала четырех" турнира в 2019 году в Москве. Подписание состоялось в четверг на панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Спорт - пространство доверия", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее стало известно, что "Финал четырех" баскетбольной Евролиги пройдет в Москве в 2019 году. Со стороны Евролиги меморандум подписал президент организации Жорди Бертомеу.

"Финал четырех" Евролиги ранее проводился в Москве в 2005 году в спорткомплексе "Олимпийский" и завершился победой израильского "Маккаби" (Тель-Авив). Евролига является самым престижным клубным баскетбольным турниром в Европе.

"ВТБ Арена" строится в Петровском парке Москвы. Она будет размещена под одной крышей с футбольным стадионом "Динамо".