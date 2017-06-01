Тренер Шахрайчук продолжит работу в новокузнецком ХК "Металлург"

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Вадим Шахрайчук продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании принял решение исключить "Металлург" и хорватский "Медвешчак". После исключения из КХЛ "Металлург" изъявил желание принять участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

"Шахрайчук остается с командой на следующий сезон, - сообщили в пресс-службе клуба. - Предсезонный план команды, который был опубликован ранее, не изменится. Клуб примет участие в предсезонных турнирах, которые он заявлял. Возможно, будет добавлен третий турнир для "Металлурга", но уже с участием клубов ВХЛ".

Шахрайчук возглавил "Металлург" в середине марта, сменив Сергея Бердникова. Ранее он работал в украинском "Дженералзе".