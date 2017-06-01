Путин: "Белая ладья" и впредь будет содействовать популяризации шахмат

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Вы добились успеха в достаточно сложной отборочной борьбе, доказали свое лидерство на региональном этапе состязаний. И сегодня здесь, в Сочи собрались сильнейшие школьные команды со всей страны", - подчеркнул глава государства. "Отрадно, что турнир уверенно развивается, с каждым годом привлекает все больше участников. Вижу в этом яркое свидетельство продолжения легендарных традиций отечественной шахматной школы", - отметил Путин.
Президент РФ уверен, что "Белая ладья" и впредь будет вносить значимый вклад в поддержку молодых талантов, повышение их спортивной квалификации, содействовать популяризации шахмат среди молодежи".
Финальный этап соревнований проводится с 1 июня по 9 июня в Сочи. В них принимают участие команды, сформированные из учащихся общеобразовательных организаций в возрасте 14 лет и моложе.