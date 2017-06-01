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Галактионов покинул пост старшего тренера юношеской сборной России по футболу

Спорт
1 июня, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Под его руководством команда в 2015 году дошла до полуфинала чемпионата Европы в своей возрастной категории

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Старший тренер юношеской сборной России по футболу Михаил Галактионов покинул свой пост по соглашению с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Мне было очень приятно и почетно работать в структуре РФС. Считаю, что мы плодотворно поработали, завоевали бронзу юношескую чемпионат Европы, вышли на чемпионат мира. Нам удалось подготовить ряд игроков для молодежной сборной России, вчера на матче с Белоруссией (молодежная сборная России одержала победу со счетом 7:0 в товарищеском матче в Москве - прим. ТАСС) как раз обсуждали эту тему с президентом РФС Виталием Мутко", - заявил Галактионов.

Галактионов работал в штате РФС на посту главного тренера юношеской сборной (составленной из игроков 1998 года рождения). Под его руководством команда в 2015 году дошла до полуфинала чемпионата Европы в своей возрастной категории. Также сборная выступила на чемпионате мира среди юношей в 2015 году, где дошла до 1/8 финала.

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