Галактионов покинул пост старшего тренера юношеской сборной России по футболу

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Старший тренер юношеской сборной России по футболу Михаил Галактионов покинул свой пост по соглашению с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Мне было очень приятно и почетно работать в структуре РФС. Считаю, что мы плодотворно поработали, завоевали бронзу юношескую чемпионат Европы, вышли на чемпионат мира. Нам удалось подготовить ряд игроков для молодежной сборной России, вчера на матче с Белоруссией (молодежная сборная России одержала победу со счетом 7:0 в товарищеском матче в Москве - прим. ТАСС) как раз обсуждали эту тему с президентом РФС Виталием Мутко", - заявил Галактионов.

Галактионов работал в штате РФС на посту главного тренера юношеской сборной (составленной из игроков 1998 года рождения). Под его руководством команда в 2015 году дошла до полуфинала чемпионата Европы в своей возрастной категории. Также сборная выступила на чемпионате мира среди юношей в 2015 году, где дошла до 1/8 финала.