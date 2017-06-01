Фролов начнет сезон в новокузнецком ХК "Металлург", если не сможет найти другую команду

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард новокузнецкого "Металлурга" Александр Фролов начнет сезон в хоккейном клубе, если не сможет найти другую команду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании принял решение исключить "Металлург" и хорватский "Медвешчак". После исключения из КХЛ "Металлург" изъявил желание принять участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Позднее агент Фролова Сергей Исаков заявил, что постарается расторгнуть контракт игрока и начнет искать ему новый клуб.

"Если Фролов не сможет найти себе клуб, то он начнет предсезонную подготовку и сам сезон в нашей команде", - сообщили в пресс-службе "Металлурге".

В начале мая 34-летний Фролов подписал с новокузнецким клубом однолетний контракт. В прошедшем сезоне форвард выступал за нижегородское "Торпедо", записав на свой счет 18 (7 шайб + 11 передач) очков в 34 матчах регулярного чемпионата. Также провел два матча в Кубке Гагарина и забил один гол.