Доход английских футбольных клубов в сезоне-2015/2016 составил €4,17 млрд

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Суммарный доход всех футбольных клубов английской премьер-лиги в сезоне-2015/2016 составил около € 4,17 миллиарда. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Двадцать клубов чемпионата Англии в сезоне-2015/2016 получили рекордный доход - €4,17 миллиарда, что больше выручки за предыдущий сезон на €228 миллионов. Наибольший доход был у "Манчестер Юнайтед", он составил €588 миллионов евро, что на €140 миллионов евро больше, чем у ближайшего преследователя "Манчестер Сити".

В сезоне-2015/2016 в силу еще не вступил рекордный телевизионный контракт премьер-лиги с британскими телекомпаниями. По условиям новой сделки, в течение трех лет начиная с сезона-2016/17 клубы премьер-лиги получат около €9,6 миллиарда, что может на 60 процентов увеличить доход клубов в сезоне-2016/17.

Стоит отметить, что английские клубы потратили €2,569 миллиарда на зарплату футболистам и остальному персоналу в клубе, что также является новым рекордом.