Гордеев возглавил юношескую сборную России по футболу из игроков 2000 года рождения

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Андрей Гордеев назначен на пост старшего тренера юношеской сборной России по футболу (игроки 2000 года рождения). Об этом ТАСС сообщил технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков.

"Гордеев возглавил юношескую сборную России 2000 года. Контракт рассчитан на два года", - заявил Лексаков.

1 мая Гордеев покинул пост главного тренера клуба "СКА-Хабаровск". По итогам сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) хабаровская команда получила право сыграть в стыковых матчах за место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) на следующий сезон. По сумме двух встреч "СКА-Хабаровск" обыграл "Оренбург" (0:0, 0:0, 5:3 по пенальти) и впервые в истории сыграет в РФПЛ.

Ранее стало известно, что Александр Гришин назначен старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 1999 года рождения. Он сменил на этом посту Михаила Галактионова. С апреля с командой России (игроки 2001 года рождения) работает Леонид Аблизин. Национальной сборной, составленной из игроков 2002 года рождения, руководит Дмитрий Хомуха, который приступил к своим обязанностям в феврале.