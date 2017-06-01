CAS отклонил апелляцию "Атлетико", оставив в силе запрет на регистрацию новых игроков

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию мадридского футбольного клуба "Атлетико" на запрет регистрировать новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
В январе 2016 года Международная федерация футбола (ФИФА) запретила "Атлетико" и другому мадридскому клубу - "Реалу" - регистрировать новых игроков в течение двух трансферных периодов в связи с нарушением регламента при заявке несовершеннолетних футболистов. В декабре 2016 года CAS частично удовлетворил апелляцию "Реала" и сократил запрет на регистрацию новых футболистов с двух до одного трансферного окна. Таким образом, "Реал" сможет в ближайшее трансферное окно, летом 2017 года, покупать новых игроков.
Суд уменьшил размер штрафа, наложенный на "Атлетико" ФИФА, с 900 тысяч швейцарских франков до 550 тысяч швейцарских франков.
"Атлетико" сможет регистрировать новых футболистов с января 2018 года.