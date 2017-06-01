FIBA утвердила заявку России в качестве кандидата на проведение КМ-2023

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Международная федерация баскетбола (FIBA) утвердила заявку России в качестве претендента на проведение Кубка мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.
Также утверждены заявка Турции, совместная заявка Японии, Индонезии, Филиппин и совместная заявка Уругвая и Аргентины.
В 2014 году чемпионат мира по баскетболу впервые прошел под названием Кубок мира. В 2019 году турнир состоится в Китае.
Страна-хозяйка Кубка мира - 2023 будет определена в конце текущего года на собрании центрального совета ФИБА.
Ни Россия, ни СССР ни разу в истории не принимали мужской чемпионат мира по баскетболу. Сборная СССР трижды побеждала на мировом первенстве (1967, 1974, 1982), команда России - ни разу.