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Касаткина вышла в третий круг Roland Garros

Спорт
1 июня, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Россиянка обыграла чешку Маркету Вондроушову

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина победила чешку Маркету Вондроушову в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4 в пользу россиянки, "посеянной" на турнире под 26-м номером.

В третьем круге Касаткина сыграет с победителем встречи между третьей "сеяной" на Roland Garros румынской теннисисткой Симоной Халеп и немкой Татьяной Марией.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.

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