Касаткина вышла в третий круг Roland Garros

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина победила чешку Маркету Вондроушову в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4 в пользу россиянки, "посеянной" на турнире под 26-м номером.

В третьем круге Касаткина сыграет с победителем встречи между третьей "сеяной" на Roland Garros румынской теннисисткой Симоной Халеп и немкой Татьяной Марией.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.