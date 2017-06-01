Касаткина вышла в третий круг Roland Garros

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина победила чешку Маркету Вондроушову в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4 в пользу россиянки, "посеянной" на турнире под 26-м номером.
В третьем круге Касаткина сыграет с победителем встречи между третьей "сеяной" на Roland Garros румынской теннисисткой Симоной Халеп и немкой Татьяной Марией.
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.