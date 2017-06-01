Бердыев покинул футбольный клуб "Ростов"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Курбан Бердыев покинул пост вице-президента - тренера футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"От всего тренерского штаба хочу выразить самые искренние слова благодарности вам - болельщикам футбольного клуба "Ростов". Без вашей поддержки мы бы не смогли достичь тех результатов, которые имеем сегодня. Считаем, что мы неплохо поработали эти два года. Ростов-на-Дону - это футбольный регион с замечательными традициями и болельщиками, но время не стоит на месте, необходимо продолжать движение вперед", - приводит слова Бердыева пресс-служба команды.

Ранее СМИ сообщали, что Бердыев является основным претендентом на пост главного тренера казанского "Рубина", который он возглавлял с 2001 по 2013 годы и дважды приводил к победе в чемпионате России (2008, 2009). Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал руководству "Рубина" рассмотреть вариант с возвращением в команду Бердыева на пост главного тренера.

Бердыев возглавил "Ростов" в декабре 2014 года. По окончании сезона-2015/16, который стал самым успешным в истории клуба (второе место в чемпионате России и право выступить в Лиге чемпионов), Бердыев покинул команду. 9 сентября "Ростов" сообщил, что специалист назначен на должность вице-президента - тренера клуба.

В прошедшем сезоне чемпионата России "Ростов" занял шестое место. В Лиге чемпионов команда стала третьей в группе с немецкой "Баварией", испанским "Атлетико" и голландским ПСВ и вышла в плей-офф Лиги Европы. Во втором клубном европейском турнире "Ростов" смог дойти до 1/8 финала, где уступил по сумме двух встреч будущему победителю турнира английскому "Манчестер Юнайтед".