Кравчук не сумел выйти в третий круг Roland Garros

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянин Константин Кравчук проиграл хорвату Марину Чиличу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу хорвата, "посеянного" на турнире под седьмым номером.

В третьем круге Чилич сыграет с победителем матча между испанцами Давидом Феррером и Фелисиано Лопесом.

Из российских теннисистов на Открытом чемпионате Франции борьбу продолжает только Карен Хачанов. 21-летний россиянин матч второго круга сыграет позднее в четверг, его соперником является 13-й "сеянный" чех Томаш Бердых.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.