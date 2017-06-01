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Надувные "руки болельщиков" начнут продавать в московском метро к Кубку конфедераций

Спорт
1 июня, 14:28 UTC+3 ЛЕЙПЦИГ ЛЕЙПЦИГ 1, июня. /ТАСС

Также в киосках можно будет купить мячи, трещотки и аквагрим

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ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 1 июня. /ТАСС/. Надувные "руки болельщиков", мячи, трещотки и аквагрим начнут продавать в сувенирных киосках Московского метрополитена к предстоящему Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира - 2018 по футболу. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы Гамид Булатов.

"Мы добавили порядка 30 различных позиций в линейку сувенирной продукции Московского метрополитена специально к этому большому спортивному празднику", - сказал он в кулуарах Международного транспортного форума International Transport Forum - 2017, который проходит с 31 мая по 2 июня в немецком Лейпциге.

По его словам, в киосках также можно будет приобрести брелоки, магниты, свистки, спортивную форму, носки, гетры, спортивные сумки, мешок для обуви и плюшевых медведей с символикой московского метро. Киоски работают ежедневно с 08:30 до 19:30 мск на стойках "Живое общение" в вестибюлях четырех станций: "Пушкинской", "Павелецкой" Замоскворецкой линии, "Площади Революции" и "Арбатской" Арбатско-Покровской линии.

Помимо эксклюзивной футбольной продукции пассажиры могут приобрести более 50 наименований традиционных товаров, среди которых ежедневники, ручки, чехлы для смартфонов, термосы с символикой столичного метро и "Московского транспорта".

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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