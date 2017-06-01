Турнир в Тарту может стать следующим стартом для российской бегуньи Сивковой

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международный легкоатлетический турнир "Мемориал Густава Суле" в эстонском Тарту может стать следующим стартом для российской бегуньи Кристины Сивковой. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Айвар Каротамм.

Лидер женской сборной России Сивкова, допущенная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в зарубежных стартах в статусе нейтрального спортсмена, в среду заняла четвертое место на дистанции 100 метров на международном турнире в Греции. Результат спортсменки - 11,70 секунды.

"Кристина, безусловно, расстроена результатом турнира в Греции, теперь думаем о следующем турнире, - рассказал Каротамм. - Думаю, им может стать "Мемориал Густава Суле" в Тарту, который пройдет 4 июня".

ИААФ приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили более десяти легкоатлетов.