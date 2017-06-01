ВФЛА не считает, что IAAF затягивает рассмотрение заявок легкоатлетов на участие в стартах

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не считает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) затягивает время рассмотрения заявок россиян на участие в международных стартах. Об этом ТАСС рассказал президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"IAAF тянет время? Нет, мне так абсолютно не кажется, - заявил Шляхтин. - Мы находимся с ними в регулярном контакте, и есть понимание, почему так происходит. Заявок много, идут проверки, плюс у проверяющих в IAAF очень щепетильный подход. Проверить сто человек за один день невозможно".

Как отметил собеседник ТАСС, пока сложно предположить количество российских участников на предстоящем чемпионате мира в Лондоне. "Россияне будут выступать в Лондоне под нейтральным флагом. Кто пройдет критерии отбора, тот и поедет, но предположительной цифры участников быть по определению не может, поскольку ответа по остальным атлетам еще нет".

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности IAAF было рассмотрено 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск уже получили 14 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова. В то же время 43 заявки на допуск к международным стартам были отклонены.