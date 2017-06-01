Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нобоа заявил, что не будет продлевать контракт с "Ростовом" в связи с уходом Бердыева

Спорт
1 июня, 15:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Действующий контракт 32-летнего полузащитника рассчитан до 30 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа не будет продлевать контракт с "Ростовом", поскольку Курбан Бердыев покинул клуб. Об этом Нобоа сообщил ТАСС.

"Точно могу сказать, что раз Бердыев ушел из "Ростова", то и я здесь не останусь", - сказал он.

Действующий контракт 32-летнего Нобоа с "Ростовом" рассчитан до 30 июня.

На вопрос, последует ли он вслед за Бердыевым, который является основным кандидатом на пост главного тренера казанского "Рубина", эквадорец ответил: "Мне пока не говорили, кого Бердыев будет тренировать".

"Я прилечу в Россию завтра. Встречусь со своим агентом и будут обсуждать (варианты продолжения карьеры)", - отметил полузащитник.

Под руководством Бердыева Нобоа выступал в "Рубине" (с 2007 по 2011 год) и в "Ростове" (с 2015 года).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
2
Новая книга Толкина опубликована спустя 100 лет после ее создания
3
Замглавы МВД: требования полицейских к мальчику на Арбате были правомерными
4
Россия может потребовать компенсации от США за арест российской дипсобственности
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
7
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
Темы дня
Загрузка...
Реклама