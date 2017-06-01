Нобоа заявил, что не будет продлевать контракт с "Ростовом" в связи с уходом Бердыева

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа не будет продлевать контракт с "Ростовом", поскольку Курбан Бердыев покинул клуб. Об этом Нобоа сообщил ТАСС.

"Точно могу сказать, что раз Бердыев ушел из "Ростова", то и я здесь не останусь", - сказал он.

Действующий контракт 32-летнего Нобоа с "Ростовом" рассчитан до 30 июня.

На вопрос, последует ли он вслед за Бердыевым, который является основным кандидатом на пост главного тренера казанского "Рубина", эквадорец ответил: "Мне пока не говорили, кого Бердыев будет тренировать".

"Я прилечу в Россию завтра. Встречусь со своим агентом и будут обсуждать (варианты продолжения карьеры)", - отметил полузащитник.

Под руководством Бердыева Нобоа выступал в "Рубине" (с 2007 по 2011 год) и в "Ростове" (с 2015 года).