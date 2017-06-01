Нобоа заявил, что не будет продлевать контракт с "Ростовом" в связи с уходом Бердыева

Глава IAAF Коу надеется увидеть прогресс в вопросе восстановления ВФЛАСпорт 1 июня, 16:03
От Пассони до Манчини: итальянцы в российском футболеСпорт 1 июня, 15:58
Итальянский тренер Роберто Манчини. БиографияБиографии и справки 1 июня, 15:49
МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах РоссииОбщество 1 июня, 15:43
Нобоа заявил, что не будет продлевать контракт с "Ростовом" в связи с уходом БердыеваСпорт 1 июня, 15:40
Роскомнадзор: соцсети РФ почти полностью избавились от пиратской музыкиОбщество 1 июня, 15:37
Родительская забота в среде насекомых ускоряет эволюциюСоциальная ответственность 1 июня, 15:32
"Новая эра" денежно-кредитной политики: Россия ищет пути ускорения роста экономикиЭкономика и бизнес 1 июня, 15:27
Прокурор: детализация телефонных разговоров стала ключом к раскрытию убийства НемцоваПроисшествия 1 июня, 15:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа не будет продлевать контракт с "Ростовом", поскольку Курбан Бердыев покинул клуб. Об этом Нобоа сообщил ТАСС.
"Точно могу сказать, что раз Бердыев ушел из "Ростова", то и я здесь не останусь", - сказал он.
Действующий контракт 32-летнего Нобоа с "Ростовом" рассчитан до 30 июня.
На вопрос, последует ли он вслед за Бердыевым, который является основным кандидатом на пост главного тренера казанского "Рубина", эквадорец ответил: "Мне пока не говорили, кого Бердыев будет тренировать".
"Я прилечу в Россию завтра. Встречусь со своим агентом и будут обсуждать (варианты продолжения карьеры)", - отметил полузащитник.
Под руководством Бердыева Нобоа выступал в "Рубине" (с 2007 по 2011 год) и в "Ростове" (с 2015 года).