Зиман станет генменеджером ХК "Слован"

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Патрик Зиман займет пост председателя совета директоров и генерального менеджера словацкого клуба "Слован", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Зиман также является президентом Ассоциации независимых радио- и телекомпаний Словакии. Он официально вступит в должность 1 июля, сменив на посту председателя совета директоров Мароша Крайчи, который занимал эту должность 17 лет.
В нынешнем сезоне "Слован" занял 10-е место в Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.