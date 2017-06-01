Тренер: цель сборной России по регби-7 на чемпионате Европы - отбор на Кубок мира

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужская сборная России по регби-7 на чемпионате Европы будет решать задачу по отбору на Кубок мира - 2018. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Алексей Сорокин.

В Москве 3 и 4 июня пройдет этап чемпионата Европы по регби-7.

"Мы готовимся, прошли 10 этапов Мировой серии. Сейчас больше работаем над психологической разгрузкой ребят. Нам не хватает ротации состава, что в ближайшее время хотелось бы исправить. Конечно, надеемся выполнить главную цель - отобраться на Кубок мира следующего года через чемпионат Европы", - заявил Сорокин.

По словам главного тренера команды, сборной не хватает ротации. "Это проблема, и я надеюсь, что в ближайшее время будет создана вторая сборная. Оттуда молодые игроки смогут пополнять национальную команду и расширять состав", - поделился мнением Сорокин.

Кубок мира по регби-7 2018 года пройдет в Сан-Франциско и Сан-Хосе (США).