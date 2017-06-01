Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД к ЧМ-2018 построит за 450 млн рублей дорогу из Волгограда в аэропорт

Спорт
1 июня, 16:32 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Проект планируется завершить в феврале 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 1 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. РЖД в преддверии игр чемпионата мира по футболу 2018 года построит железнодорожные пути от станции Гумрак (пригород Волгограда - прим. ТАСС) к международному аэропорту города на Волге. Об этом в четверг ТАСС сообщил замначальника Приволжской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" Сергей Лиходаев.

"Новая ветка от ближайшей к аэропорту станции Гумрак протяженностью 1,2 км позволит накануне ЧМ-2018 связать железнодорожным сообщением центр Волгограда и аэропорт. Стоимость проекта - 450 млн рублей, планируется завершить его в феврале 2018 года, - сказал Лиходаев. - Мы делаем нормальный маршрут для современных электропоездов, который соединит с аэропортом не только Волгоград, но и Волжский, Котельниково и другие станции".

По его словам, этот проект начнет окупаться ориентировочно через 10 лет. "Такой же проект железнодорожного сообщения между городом и аэропортом рассматривается в Саратове, там строится новый аэропорт, а вот в Астрахани власти считают, что такой необходимости там нет".

Соглашение подписано

Сегодня в администрации Волгоградской области было подписано соглашение о совместной реализации инфраструктурных проектов между РЖД и областной властью. Свои подписи в документе поставили губернатор Андрей Бочаров и начальник Приволжской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" Сергей Альмеев. В церемонии принял участие вице- президент - начальник Центральной дирекции управления движением ОАО "РЖД" Павел Иванов.

"Строительство железнодорожной ветки к аэропорту Волгограда даст дополнительный импульс для развития транспортного узла федерального значения",- сказал волгоградский губернатор. Он подчеркнул, что этот проект входит в дорожную карту подготовки региона к ЧМ-2018. Второй объект, о создании которого также сегодня было подписано соглашение - это новая железнодорожная платформа в Советском районе Волгограда у крупного торгового центра. РЖД совместно с представителями бизнеса вложат в этот проект около 40 млн рублей, он будет реализован к весне- лету 2018 года.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина намерена добиваться взыскания штрафа с "Газпрома"
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
Путин подписал закон, упрощающий работу наблюдателей на выборах президента
4
Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Москве
5
МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах России
6
"Газпром" называет решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" промежуточным
7
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
Темы дня
Загрузка...
Реклама