РЖД к ЧМ-2018 построит за 450 млн рублей дорогу из Волгограда в аэропорт

ВОЛГОГРАД, 1 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. РЖД в преддверии игр чемпионата мира по футболу 2018 года построит железнодорожные пути от станции Гумрак (пригород Волгограда - прим. ТАСС) к международному аэропорту города на Волге. Об этом в четверг ТАСС сообщил замначальника Приволжской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" Сергей Лиходаев.

"Новая ветка от ближайшей к аэропорту станции Гумрак протяженностью 1,2 км позволит накануне ЧМ-2018 связать железнодорожным сообщением центр Волгограда и аэропорт. Стоимость проекта - 450 млн рублей, планируется завершить его в феврале 2018 года, - сказал Лиходаев. - Мы делаем нормальный маршрут для современных электропоездов, который соединит с аэропортом не только Волгоград, но и Волжский, Котельниково и другие станции".

По его словам, этот проект начнет окупаться ориентировочно через 10 лет. "Такой же проект железнодорожного сообщения между городом и аэропортом рассматривается в Саратове, там строится новый аэропорт, а вот в Астрахани власти считают, что такой необходимости там нет".

Соглашение подписано

Сегодня в администрации Волгоградской области было подписано соглашение о совместной реализации инфраструктурных проектов между РЖД и областной властью. Свои подписи в документе поставили губернатор Андрей Бочаров и начальник Приволжской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" Сергей Альмеев. В церемонии принял участие вице- президент - начальник Центральной дирекции управления движением ОАО "РЖД" Павел Иванов.

"Строительство железнодорожной ветки к аэропорту Волгограда даст дополнительный импульс для развития транспортного узла федерального значения",- сказал волгоградский губернатор. Он подчеркнул, что этот проект входит в дорожную карту подготовки региона к ЧМ-2018. Второй объект, о создании которого также сегодня было подписано соглашение - это новая железнодорожная платформа в Советском районе Волгограда у крупного торгового центра. РЖД совместно с представителями бизнеса вложат в этот проект около 40 млн рублей, он будет реализован к весне- лету 2018 года.

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