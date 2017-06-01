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Артемьев: Федерация регби России заручилась поддержкой Путина

Спорт
1 июня, 16:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам председателя попечительского совета федерации, этот вид спорта бурно прогрессирует и со временем должен вырваться в тройку самых популярных

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Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация регби России (ФРР) заручилась полной поддержкой президента РФ Владимира Путина, государство будет участвовать в развитии этого вида спорта в стране. Об этом журналистам заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ, председатель попечительского совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

"Государство пока проявляет недостаточное внимание этому виду спорта, что мы пытаемся исправить. Тем не менее, этот вид спорта бурно прогрессирует и со временем должен вырваться в тройку самых популярных. Только чемпионаты мира по футболу и Олимпийские игры вызывают в мире больший интерес, чем соревнования мировой лиги по регби. Сегодня в России пока это не так", - заявил Артемьев.

"Речь идет о формировании плана на пять - семь лет, и государство должно принять активное участие в его реализации, чтобы поддержать нашу игру и федерацию. Можно говорить о полутора десятках регионов, где этот вид спорта развит, где проходят соревнования, очень важно, что он развивается в городах, но, может быть, не так, как нам хочется. Если сама федерация соответствует законам о спорте и имеет полновластные организации почти в 70 регионах страны, то география реального регби гораздо более скудная, и это нужно исправить. Сегодня огромная работа проводится с губернаторами, набираются команды, открываются школы", - добавил он.

"Я могу сказать, что 26 апреля докладывал президенту России о проделанной работе, федерация получила поддержку, что стало знаменательным событием. Был ряд письменных поручений, которые, конечно, будут исполняться", - заключил глава попечительского совета ФРР.

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