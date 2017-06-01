Шибаев и Скачков вышли в 1/4 финала ЧМ по настольному теннису в парном разряде

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Александр Шибаев и Кирилл Скачков победили бразильскую пару Уго Кольдерано и Густаво Цубои со счетом 4-2 в матче 1/8 финала чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе.
В четвертьфинале Шибаев и Скачков сыграют против южнокорейцев Чон Ён-Сика и Ли Сан-Су.
В 1/8 финала в смешанном парном разряде россияне Григорий Власов и Яна Носкова уступили шведскому дуэту Маттиас Карлссон и Матильда Экхольм со счетом 2-4.
Чемпионат мира по настольному теннису завершится 5 июня.