Шибаев и Скачков вышли в 1/4 финала ЧМ по настольному теннису в парном разряде

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Александр Шибаев и Кирилл Скачков победили бразильскую пару Уго Кольдерано и Густаво Цубои со счетом 4-2 в матче 1/8 финала чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

В четвертьфинале Шибаев и Скачков сыграют против южнокорейцев Чон Ён-Сика и Ли Сан-Су.

В 1/8 финала в смешанном парном разряде россияне Григорий Власов и Яна Носкова уступили шведскому дуэту Маттиас Карлссон и Матильда Экхольм со счетом 2-4.

Чемпионат мира по настольному теннису завершится 5 июня.