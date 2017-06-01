УЕФА создаст Зал славы европейского футбола

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создаст Зал славы, чтобы почтить лучших футболистов Европы. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на президента УЕФА Александера Чеферина.

"Мы проведем следующие несколько месяцев в процессе создания критериев для попадания в Зал славы. Мы уверены, что многие футболисты, которые играли в Европы и закончили свою фантастическую карьеру, заслуживают места в Зале славы", - заявил президент УЕФА.

Также Чеферин объявил, что 40-летний итальянский футболист Франческо Тотти получит Награду президента УЕФА в этом году. Тотти в прошедшем сезоне завершил свою 25-летнюю карьеру в римском клубе "Рома".