УЕФА создаст Зал славы европейского футбола

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создаст Зал славы, чтобы почтить лучших футболистов Европы. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на президента УЕФА Александера Чеферина.
"Мы проведем следующие несколько месяцев в процессе создания критериев для попадания в Зал славы. Мы уверены, что многие футболисты, которые играли в Европы и закончили свою фантастическую карьеру, заслуживают места в Зале славы", - заявил президент УЕФА.
Также Чеферин объявил, что 40-летний итальянский футболист Франческо Тотти получит Награду президента УЕФА в этом году. Тотти в прошедшем сезоне завершил свою 25-летнюю карьеру в римском клубе "Рома".