Хоркина и Немов приняли участие в приуроченном к Дню защиты детей фестивале ГТО

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Алексей Немов и Светлана Хоркина приняли участие в фестивале ГТО, который прошел в Москве в четверг.
Проведение мероприятия, которое состоялось во Дворце пионеров, было приурочено к Дню защиты детей.
Помимо Хоркиной и Немова, поддержать детей приехали олимпийские призеры - Светлана Мастеркова, Вадим Богиев, Анатолий Старостин, Сергей Бабинов, Карина Азнавурян и Татьяна Горбунова. Почетные гости провели олимпийскую зарядку с участниками фестиваля и рассказали о значимости спорта в жизни человека.
На церемонии открытия руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев поделился мнением, что подобные мероприятия прививают детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. "Разрешите поздравить вас, многомиллионную армию поклонников здорового образа жизни и спорта, с праздником - Днем защиты детей. Сегодня мы имеем возможность окунуться в мир детства, поучаствовать в зарядках с олимпийскими чемпионами, приобщиться к различным культурным мероприятиям. Любите спорт, занимайтесь спортом", - сказал он.
Участники мероприятия, помимо возможности сдать нормы ГТО, смогли попробовать свои силы в самокатном парке, рампе, площадках для воркаута и велотриала.
По словам организаторов, участниками спортивного праздника стали более шести тысяч детей.