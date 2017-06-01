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Хоркина и Немов приняли участие в приуроченном к Дню защиты детей фестивале ГТО

Спорт
1 июня, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Почетные гости провели олимпийскую зарядку с участниками фестиваля и рассказали о значимости спорта в жизни человека

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Алексей Немов и Светлана Хоркина приняли участие в фестивале ГТО, который прошел в Москве в четверг.

Проведение мероприятия, которое состоялось во Дворце пионеров, было приурочено к Дню защиты детей.

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Помимо Хоркиной и Немова, поддержать детей приехали олимпийские призеры - Светлана Мастеркова, Вадим Богиев, Анатолий Старостин, Сергей Бабинов, Карина Азнавурян и Татьяна Горбунова. Почетные гости провели олимпийскую зарядку с участниками фестиваля и рассказали о значимости спорта в жизни человека.

На церемонии открытия руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев поделился мнением, что подобные мероприятия прививают детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. "Разрешите поздравить вас, многомиллионную армию поклонников здорового образа жизни и спорта, с праздником - Днем защиты детей. Сегодня мы имеем возможность окунуться в мир детства, поучаствовать в зарядках с олимпийскими чемпионами, приобщиться к различным культурным мероприятиям. Любите спорт, занимайтесь спортом", - сказал он.

Участники мероприятия, помимо возможности сдать нормы ГТО, смогли попробовать свои силы в самокатном парке, рампе, площадках для воркаута и велотриала.

По словам организаторов, участниками спортивного праздника стали более шести тысяч детей.

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