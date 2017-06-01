Веснина вышла в третий круг Roland Garros

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина обыграла представительницу США Варвару Лепченко в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу россиянки. Веснина занимает 15-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Лепченко - 68-ю.
В третьем круге Веснина, "посеянная" на турнире под 14-м номером, встретится с победительницей матча между румынкой Сораной-Михаэлой Кырстей и испанкой Карлой Суарес Наварро (21).
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.