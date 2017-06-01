Мутко: Российский футбольный союз будет следить за ситуацией в "Ростове"

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский футбольный союз (РФС) будет следить а ситуацией в "Ростове", который в четверг покинул Курбан Бердыев. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Бердыев являлся главным тренером команды, а затем занимал пост вице-президента - тренера.

"Обязательно будем следить за происходящим, там же игроки сборной. Будем разговаривать. Хочется, чтобы это был мощный, серьезный клуб, ведь Ростов-на-Дону - футбольный город", - сказал Мутко.

"Ростов" под руководством Бердыева стал серебряным призером чемпионата России сезона-2015/16. В национальном первенстве сезона-2016/17 ростовская команда стала шестой, не сумев пробиться в еврокубки.

Бердыев работал в "Ростове" с декабря 2014 года.