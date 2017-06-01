Фигуристка Волосожар не исключает участия в декабрьском чемпионате России

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию супруги Татьяна Волосожар и Максим Траньков приступят к постановке новой программы в середине лета, и не исключают возможности участия в декабрьском предолимпийском чемпионате России. Об этом ТАСС сообщила Волосожар.
"Решение о завершении карьеры не окончательное, - сказала Волосожар. - Мы поговорили с федерацией и нашим тренером Ниной Михайловной Мозер и приняли совместное решение, что пока выступаем в ледовом шоу в Сочи с 1 июля по 1 октября, набираем форму, а дальше будем определяться. Если у нас будет желание и возможность выступать, то нужно будет проходить отбор в сборную на чемпионате России в декабре. Думаю, там все уже будет понятно окончательно".
Спортсменка защитила на "отлично" магистерскую диссертацию по теме "Подготовка командной сборной по фигурному катанию на коньках к Олимпийским играм - 2014 в Сочи: управленческий аспект" и продолжает тренировки. "Восстанавливаемся мы самостоятельно на катке поближе к дому, потому что нужно ездить с маленьким ребенком, - рассказала Волосожар. - Было бы неправильно, если бы мы отвлекали все внимание Нины Михайловны на себя - у нее есть три пары, которые сейчас успешно выступают. Но если наше возвращение все-таки состоится, то это произойдет под руководством Нины Михайловны".
Волосожар и Траньков являются двукратными чемпионами Олимпийских игр 2014 года и чемпионами мира 2013 года. В августе 2015 года спортсмены поженились. Сезон-2016/17 фигуристы пропустили из-за беременности Волосожар. В феврале 2017 года у пары родилась дочь.