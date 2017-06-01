Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Темури Кецбая стал новым главным тренером ФК "Оренбург"

Спорт
1 июня, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

По итогам прошедшего сезона клуб вылетел из РФПЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Темури Кецбая

Темури Кецбая

© EPA/Manu

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Грузинский специалист Темури Кецбая назначен новым главным тренером клуба Футбольной национальной лиги "Оренбург". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Оренбург" по итогам прошедшего сезона занял 13-е место в чемпионате России. В переходных матчах команда уступила "СКА-Хабаровску" и вылетела в ФНЛ. До этого команду с 2012 года возглавлял Роберт Евдокимов.

Также на собрании учредителей ФК "Оренбург" был избран новый президент. Им стал заместитель генерального директора компании "Газпром добыча Оренбург" Владимир Гнездилов, сменив на этом посту Василия Столыпина. Генеральным директором клуба назначен Алексей Наумов, в попечительский совет вошли генеральный директор "Газпром добычи Оренбург" Владимир Кияев и Столыпин.

Последним местом работы Кецбая был греческий АЕК, который он покинул в 2016 году. Также он работал в другом греческом клубе "Олимпиакос", кипрских "Анортосисе" и АПОЭЛе, а также в сборной Грузии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал изменения в закон о выборах президента
2
ТЦ "Авиапарк" в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
3
Украина намерена добиваться взыскания штрафа с "Газпрома"
4
Умер бывший охранник Освенцима, осужденный в прошлом году
5
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
6
МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах России
7
Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну
Темы дня
Загрузка...
Реклама