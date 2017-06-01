Темури Кецбая стал новым главным тренером ФК "Оренбург"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Грузинский специалист Темури Кецбая назначен новым главным тренером клуба Футбольной национальной лиги "Оренбург". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Оренбург" по итогам прошедшего сезона занял 13-е место в чемпионате России. В переходных матчах команда уступила "СКА-Хабаровску" и вылетела в ФНЛ. До этого команду с 2012 года возглавлял Роберт Евдокимов.

Также на собрании учредителей ФК "Оренбург" был избран новый президент. Им стал заместитель генерального директора компании "Газпром добыча Оренбург" Владимир Гнездилов, сменив на этом посту Василия Столыпина. Генеральным директором клуба назначен Алексей Наумов, в попечительский совет вошли генеральный директор "Газпром добычи Оренбург" Владимир Кияев и Столыпин.

Последним местом работы Кецбая был греческий АЕК, который он покинул в 2016 году. Также он работал в другом греческом клубе "Олимпиакос", кипрских "Анортосисе" и АПОЭЛе, а также в сборной Грузии.