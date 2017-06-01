Жирков: для сборной России по футболу на данный момент не существует проходных игр

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НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Проходных игр для сборной России по футболу на данный момент не существует. Об этом журналистам рассказал защитник национальной команды Юрий Жирков.
"Для сборной России сейчас нет проходных игр, когда мы играли контрольные матчи, к примеру, против команды Кот-д’Ивуара, общественное мнение было не совсем положительное. Сейчас на каждую игру мы настраиваемся на все сто, а тем более на Кубок конфедераций. Как провожу свободное время на сборах? Читаю документальные книги про Вторую мировую войну, играю в игры, за нынешний сбор уже успел прочесть три книги", - сказал Жирков.
Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня сыграет с венграми. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).
Также защитник "Зенита" Жирков прокомментировал перестановки в тренерском штабе сине-бело-голубых. 28 мая был отправлен в отставку румын Мирча Луческу, 1 июня "Зенит" объявил о подписании контракта с итальянским специалистом Роберто Манчини.
"Манчини - это топовый тренер из топ-чемпионата. Всегда, когда уходит тренер, с которым работаешь долгое время, тяжело прощаться. Со временем привыкаешь к его требованиям, но это футбол, все меняется. Каким мне запомнится Мирча Луческу? Хорошим", - сказал Жирков.
Манчини подписал с клубом контракт на три года с возможностью продления еще на два.