Волонтеры проверили нижегородский аэропорт на готовность к пиковым нагрузкам ЧМ-2018

Выступление Башмета и Всероссийского юношеского симфонического оркестра. ВидеотрансляцияКультура 1 июня, 20:30
Участники ПМЭФ обсудили контроль за "добычей топлива" для цифровой экономикиЭкономика и бизнес 1 июня, 20:22
Бренд "Россия": как продать отечественные товары за рубежЭкономика и бизнес 1 июня, 20:15
Новый капитализм: бизнес для прибыли или бизнес для людейЭкономика и бизнес 1 июня, 20:07
Путин: темпы роста ВВП РФ к 2020 году должны превышать среднемировыеЭкономика и бизнес 1 июня, 19:57
Эпоха "газелей": как сделать инновации доступными каждомуЭкономика и бизнес 1 июня, 19:55
Греф: технологии блокчейн нужно 8-10 лет, чтобы "окончательно созреть"Экономика и бизнес 1 июня, 19:50
Суд принял иск "Аэрофлота" к производителю самолетов Sukhoi SuperJet на 2,1 млрд руб.Экономика и бизнес 1 июня, 19:46
"Яндекс" закроет офисы в Киеве и ОдессеЭкономика и бизнес 1 июня, 19:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Люди с инвалидностью протестировали готовность международного аэропорта Стригино к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.
"Уровень готовности аэропорта Стригино волонтеры оценили высоко. Здесь уже есть все, что необходимо для комфортного пребывания маломобильных групп населения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы аэропорта, 400 волонтеров создавали ситуацию, сравнимую с той нагрузкой, которая ожидается в периоды массового пребывания болельщиков во время матчей ЧМ-2018. Половина волонтеров тестировала регистрацию, прохождение паспортного контроля, зон досмотра и вылета, а также выход на посадку. Вторая группа проверила работу оборудования и сотрудников аэропорта на входе в здание. Подобные испытания будут продолжены.
Международный аэропорт Нижний Новгород обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом московского авиаузла. В рамках подготовки к ЧМ2018 в аэропорту был открыт новый терминал, объем инвестиций в сооружение которого составил более 4 млрд руб. Площадь терминала аэропорта - 27,8 тыс. кв. м., пропускная способность - более 1,5 млн чел. в год. Терминал оснащен 4 телескопическими трапами, 18 интроскопами, 17 стойками регистрации, 4 багажными каруселями, а также другим современным технологическим оборудованием, для работы на котором персонал прошел специальную подготовку.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018