Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские волейболистки победили команду Грузии в отборе чемпионата мира

Спорт
1 июня, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Следующую встречу сборная России проведет 2 июня против команды Греции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Волейболистки сборной России одержали победу над командой Грузии во втором матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча завершилась со счетом 3-0. Турнир группы А проходит в Хорватии.

После двух матчей россиянки возглавляют турнирную таблицу с шестью очками. Команда, которая займет по итогам отбора первое место, получит право выступить на чемпионате мира, занявшая второе место продолжит борьбу в третьем отборочном турнире. Следующую встречу сборная России проведет 2 июня против команды Греции.

Чемпионат мира пройдет с 30 сентября по 21 октября следующего года в Японии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и компания ННК
2
"Яндекс" закроет офисы в Киеве и Одессе
3
Путин подписал изменения в закон о выборах президента
4
Украина намерена добиваться взыскания штрафа с "Газпрома"
5
ТЦ "Авиапарк" в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
6
Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну
7
Биография итальянского тренера Роберто Манчини
Темы дня
Загрузка...
Реклама