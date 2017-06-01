Российские волейболистки победили команду Грузии в отборе чемпионата мира

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Волейболистки сборной России одержали победу над командой Грузии во втором матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.
Встреча завершилась со счетом 3-0. Турнир группы А проходит в Хорватии.
После двух матчей россиянки возглавляют турнирную таблицу с шестью очками. Команда, которая займет по итогам отбора первое место, получит право выступить на чемпионате мира, занявшая второе место продолжит борьбу в третьем отборочном турнире. Следующую встречу сборная России проведет 2 июня против команды Греции.
Чемпионат мира пройдет с 30 сентября по 21 октября следующего года в Японии.