Российский прыгун с шестом Мудров стал девятым на турнире в Греции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский прыгун с шестом Илья Мудров, получивший разрешение на выступление под нейтральным флагом, занял девятое место на международном турнире в Греции. Спортсмен показал результат 5,35 м.

Победителем стал Константинос Филиппидис из Греции (5,70), второе место занял его соотечественник Эммануэль Каралис (5,63), третьим стал Расмус Йоргенсен из Дании (11,66).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили более десяти легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и др.