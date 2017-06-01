Российский прыгун с шестом Мудров стал девятым на турнире в Греции

Федосеев победил Белявского в третьем туре чемпионата Европы по шахматамСпорт 1 июня, 21:45
"Пиратов" прогнали из сетей: как Роскомнадзор защищает авторские праваЭкономика и бизнес 1 июня, 21:38
Павлюченкова не смогла выйти в третий круг Roland GarrosСпорт 1 июня, 21:27
Иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе на юго-востоке МосквыПроисшествия 1 июня, 21:26
"Химки" сравняли счет в полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с "Зенитом"Спорт 1 июня, 21:19
Три тренда для села: как роботизация, информатизация и селекция повлияют на развитие АПКЭкономика и бизнес 1 июня, 21:15
Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг Roland GarrosСпорт 1 июня, 21:11
Андрей Звягинцев мечтает снять фильм о Великой Отечественной войнеКультура 1 июня, 21:06
СМИ: в курортном комплексе на Филиппинах произошло несколько взрывов, идет перестрелкаПроисшествия 1 июня, 21:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский прыгун с шестом Илья Мудров, получивший разрешение на выступление под нейтральным флагом, занял девятое место на международном турнире в Греции. Спортсмен показал результат 5,35 м.
Победителем стал Константинос Филиппидис из Греции (5,70), второе место занял его соотечественник Эммануэль Каралис (5,63), третьим стал Расмус Йоргенсен из Дании (11,66).
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили более десяти легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и др.