Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг Roland Garros

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла чешке Каролине Плишковой в матче второго круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу чешки, "посеянной" на турнире под вторым номером. Александрова занимает 86-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Плишкова - третью.

В следующем раунде Плишкова встретится с немкой Кариной Виттхефт.

Roland Garros завершится 11 июня.