Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кецбая заявил, что главная цель "Оренбурга" - возвращение в РФПЛ

Спорт
1 июня, 21:27 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Грузинский специалист сменил на посту наставника оренбургского клуба Роберта Евдокимова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 1 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Новый главный тренер "Оренбурга" Темури Кецбая заявил, что главной целью команды в следующем сезоне станет возвращение в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом Кецбая рассказал журналистам.

Он отметил, что "у "Оренбурга" есть все возможности и условия" для того, чтобы бороться за возвращение в элиту. "Наша цель - вернуть "Оренбург" в высшую лигу России, это нелегкая задача, но достижимая",- приводят слова Кецбаи грузинские телеканалы.

"Оренбург" по итогам прошедшего сезона занял 13-е место в чемпионате России. В переходных матчах команда уступила "СКА-Хабаровску" и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). До этого команду с 2012 года возглавлял Роберт Евдокимов. О назначении Кецбаи было объявлено в четверг.

49-летний Кецбая считается одним из лучших игроков сборной Грузии в истории команды, дважды признавался лучшим игроком страны (1990, 1997). В качестве тренера работал в сборной Грузии (2009-2014), кипрских "Анортосисе" и АПОЭЛе, греческих "Олимпиакосе" и АЕКе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал изменения в закон о выборах президента
2
США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и компания ННК
3
Украина намерена добиваться взыскания штрафа с "Газпрома"
4
МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах России
5
Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну
6
Биография итальянского тренера Роберто Манчини
7
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
Темы дня
Загрузка...
Реклама