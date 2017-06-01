Кецбая заявил, что главная цель "Оренбурга" - возвращение в РФПЛ

ТБИЛИСИ, 1 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Новый главный тренер "Оренбурга" Темури Кецбая заявил, что главной целью команды в следующем сезоне станет возвращение в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом Кецбая рассказал журналистам.

Он отметил, что "у "Оренбурга" есть все возможности и условия" для того, чтобы бороться за возвращение в элиту. "Наша цель - вернуть "Оренбург" в высшую лигу России, это нелегкая задача, но достижимая",- приводят слова Кецбаи грузинские телеканалы.

"Оренбург" по итогам прошедшего сезона занял 13-е место в чемпионате России. В переходных матчах команда уступила "СКА-Хабаровску" и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). До этого команду с 2012 года возглавлял Роберт Евдокимов. О назначении Кецбаи было объявлено в четверг.

49-летний Кецбая считается одним из лучших игроков сборной Грузии в истории команды, дважды признавался лучшим игроком страны (1990, 1997). В качестве тренера работал в сборной Грузии (2009-2014), кипрских "Анортосисе" и АПОЭЛе, греческих "Олимпиакосе" и АЕКе.